Biasin: “Pif-Inter? Ecco come mi ha risposto Marotta. A me l’ipotesi saudita…”

Sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha risposto così ai rumors che accostano il fondo Pif all'Inter

"Ci tenevo a dire a tutti coloro che “ma allora i sauditi di Pif si prendono l’Inter come scrivono in tanti? Confermi?” che, davvero, io non ne so una mazza. Anzi, ho chiesto a lor signori, a Marotta in persona. E Marotta è stato chiaro: “Non c’è nulla”. Lo ha detto anche l’altro giorno in tv. In ogni caso - ribadisco - molti ne sanno certamente più di me. Io, ribadisco, non ne so una mazza e in ogni caso continuo a pensarla alla mia maniera: a me, l’ipotesi saudita, non piace a prescindere".