Inter, quanto vale la rosa? Botta e risposta Biasin-Pistocchi: “Il mercato fatto è stato…”

Secondo Biasin si tratterebbe di “una questione di “utilizzo delle risorse”. Quest’anno, per ora, 352/3412 faticano. E allora un bravo tecnico come Conte deve avere la forza di cambiare, magari provando un 4312. L’Inter non ha una rosa perfetta, ma con la rosa perfetta in panca bastiamo io e te”.

Non concorda Pistocchi, che ha ribattuto: “ L’ Inter ha finito la stagione in agosto, ha fatto un mercato non di prime scelte – a parte L’ Inter ha finito la stagione in agosto, ha fatto un mercato non di prime scelte – a parte Hakimi – ha avuto molti giocatori con il COVID, ha perso molti punti per errori banali dei difensori. No, non credo che basteremmo io e te. Altrimenti faremmo gli allenatori”.