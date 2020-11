Frosio (GdS): “Povero Hakimi, Conte avrà capito il suo ruolo? E alzo le mani davanti a…”

Alex Frosio ha commentato in diretta la sconfitta dell’Inter ad opera del Real Madrid. Ecco i punti principali dell’analisi del giornalista della Rosea: “Gagliardini sta guardando il Real Madrid giocare. A fine primo tempo potrà fare lui la relazione a Conte. Comunque mi chiedo se Conte abbia capito il ruolo di Hakimi. Hakimi ala/seconda punta. Poverino. Poi diremo che non sta rendendo… Conte è andato su 4-4-1, ma io i due davanti non li avrei tolti mai. Niente, pensare di giocare con due terzini-ali impossibile. Del resto non lo fa nessuno, a parte Alves-Alba, Carvajal-Marcelo, AA-Robertson, Kimmich-Davies. Poi oh, se già non hai Brozovic e preferisci giocare con Gagliardini tenendo Eriksen in panchina, alzo le mani”.