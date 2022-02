Biasin: “I playoff in Serie A? Il motivo per cui vogliono introdurli è uno solo”

Si continua a discutere di una possibile introduzione dei playoff in Serie A. Ne ha parlato Fabrizio Biasin, che ha scritto su Twitter

"Vogliono introdurre i playoff in Serie A. Dicono: “In America si fa così” e “il brivido” e “le emozioni”. Si dimenticano di dire qual è l’unica vera ragione per cui vogliono farci credere che 38 turni di campionato non siano sufficienti per decretare un vincitore: i quattrini".