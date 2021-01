“Un pizzico di imprevedibilità in più. C’è poco da fare: la miglior Inter di Conte, è quella con Sensi“. Non ha dubbi Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, nella sua valutazione sull’Inter. La squadra nerazzurra è infatti cambiata di nuovo dopo l’ingresso del centrocampista classe ’95, che all’intervallo ha rilevato un disastroso Arturo Vidal. Sensi ha infatti dato quelle geometrie e quella verticalità che la squadra cercava per poter imporsi sul Crotone.