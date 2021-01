“È inutile star lì a fare troppi ragionamenti: l’Inter è Lukaku-dipendente. E quando dipendi da un solo giocatore non è mai una bella notizia”. Questo il commento di Fabrizio Biasin, noto giornalista, in merito alla sconfitta dell’Inter sul campo della Sampdoria. I nerazzurri sono infatti caduti a Marassi dopo otto vittorie consecutive, non approfittando dello scontro diretto di stasera tra Milan e Juventus.