Biasin: “Sala? Zhang è una scusa: si è dimenticato di cos’è l’Inter e soprattutto…”

Il giornalista di Libero ha commentato il botta e risposta tra il sindaco di Milano Beppe Sala e l'Inter sulla questione nuovo San Siro

"Le sue parole sembrano avere gran buonsenso se non fosse che conosciamo assai bene la situazione “Nuovo Stadio”. E, quindi, ci permettiamo. Non è vero che il progetto sta subendo rallentamenti. Il termine "rallentamenti" contempla un movimento, qui, invece, siamo da anni sempre allo stesso punto, quello di partenza. È vero che patron Zhang ha i suoi problemi, ma questi non sono il reale motivo per cui l’iter non procede, semmai sono un’ottima scusa per bloccarlo. Vuoi mettere la clamorosa occasione fornita dall’amico cinese? Diamo la colpa a lui, buttiamo la palla in tribuna, continuiamo a mettere in cascina i quattrini dell’affitto e chi s’è visto s’è visto. Prendete l’attacco dell’altro giorno («non posso affidare un quartiere per 5 o 6 anni a realtà di cui non è certa la proprietà futura»). Ecco, il sindaco era certo che nessuno avrebbe replicato, tanto Zhang sta in Cina, figurati se ha tempo di rispondere. Ebbene, Sala si è dimenticato di cos’è l’Inter e, soprattutto, si è dimenticato di un’altra cosa: anche noi abbiamo affidato, non un quartiere, bensì l’intera città a una realtà di cui non è certo il futuro, lui".