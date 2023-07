"In più gli hanno spiegato che il suo nuovo patron, Nasser Al-Khelaifi, ieri ha avuto qualche piccolo guaio perché la polizia francese è andata a casa sua nell’ambito di un’indagine sulle denunce per tortura promosse da un uomo in Qatar. Per evitare che il giocatore potesse agitarsi gli hanno ricordato che guadagnerà circa 10 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Pare si sia tranquillizzato".