Biasin: “Scamacca? Possibile che l’Inter stia ragionando su un altro nome. Brozovic…”

Intervenuto sulle colonne di Libero, Fabrizio Biasin ha dato aggiornamenti sui nomi caldi per l'Inter in ottica giugno:

"Sappiamo che Onana sarà il futuro portiere titolare, mentre tocca individuare le fattezze del prossimo bomber, perché, sì, Dzeko sta facendo assai bene, ma ha anche la sua bellaetà. Tutti pensano a Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, del resto la Juve con il colpaccio Vlahovic si è sfilata dalla corsa, ma è possibile che il tandem Marotta-Ausilio stia ragionando anche su altro... E a centrocampo? Davide Frattesi piace pure a mia cugina che non ha mai visto una partita, ma anche in quel caso siamo solo alle chiacchiere da bar. Meglio badare al concreto, per il momento, ovvero al rinnovo del contratto di quel fenomeno chiamato Brozovic. Ci siamo, sono i giorni della risposta, quella che l’entourage del croato deve dare alla dirigenza nerazzurra. L’ottimismo regna sovrano, ma siamo pur sempre nel fetente mondo del calcio e, quindi, meglio aspettare. Ci sarebbero da dire cose