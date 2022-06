Biasin: “40/50 mln per Scamacca e 19/20 per Pinamonti? La mia opinione è…”

"“Il Psg prepara un’offerta per Scamacca da 45/50 milioni”. “Il Monza prepara un’offerta per Pinamonti da 19/20 milioni”. Personalissima opinione: non è bassa la seconda, è senza senso la prima". Così Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alla situazione dei due centravanti italiani classe '99, valutati senza una precisa ragione in modo totalmente diverso sul mercato.