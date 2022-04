Biasin: “Alla fine della fiera, l’Inter doveva solo sbloccarsi. La scossa è arrivata…”

Fabrizio Biasin, sulle pagine di Libero, è concorde nell'affermare che la svolta nerazzurra sia arrivata nel match di Torino contro la Juve

"Alla fine della fiera, l’Inter, aveva solo bisogno di sbloccarsi. Quell’armonia meravigliosa ammirata in campo tra novembre e dicembre non poteva essere scomparsa. Serviva una scossa: la stessa che aveva interrotto la magia (secondo tempo del derby di campionato), ha infine rianimato i campioni d’Italia nel match vinto con parecchia fortuna in casa della Juve. Da quel momento Inzaghi e i suoi ragazzi hanno ritrovato la condizione mentale e fisica, il risultato sono questi cinque successi difila tra campionato e Coppa Italia, culminati nel 3-1 rifilato ieri “all’amico” Mourinho (complessivo 8-1 tra Inter e Roma nei tre match di questa stagione)".