A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero: "Rimpianto Champions? Un po’ sì. Non si può negare quel filo di amarezza. Nel momento in cui partono i quarti di finale con queste partite belle, spettacolari, tatticamente non perfette, la miglior figura finora forse l’ha fatta proprio l’Atletico col 37% possesso palla, badando alla concretezza. Un’amarezza che finisce in fretta se si pensa che l’obiettivo dichiarato è stato raggiunto, se si pensa che in Champions League ha schierato turnover. L’Inter ha fatto esattamente ciò che aveva in mente e per questo adesso ha questo vantaggio.