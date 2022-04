Biasin: “Inter-Milan fino in fondo per lo scudetto. Fa specie pensare che debbano…”

Sulle pagine di Libero, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulla lotta scudetto dopo i risultati maturati nell'ultima giornata di campionato

"L’Inter sembra più in palla, è vero, ma dall’altra parte i cugini non hanno nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. È una sfida appassionante che ieri, a un certo punto, pareva destinata a dipingersi di nerazzurro. Ci ha pensato il Diavolo più continuo, Sandro Tonali, a ridare ossigeno ed entusiasmo alla squadra di Stefano Pioli. E a pensarci fa impressione: un anno fa pareva il più timido, un ragazzino destinato a lasciare Milanello per farsi le ossa altrove, ora è semplicemente una furia, l’anima di una squadra che forse non ha le punte di rendimento dei Campioni d’Italia, ma sopperisce con la voglia e l’orgoglio. Ecco, sì, sarà un finale di stagione incredibile, molto “milanese” e fa davvero specie pensare che queste due squadre debbano faticare tremendamente per avere il loro stadio di proprietà, condizione necessaria per far tornare il capoluogo lombardo una delle capitali del calcio anche in Europa".