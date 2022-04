Biasin: “Inter matematicamente in Champions. È la prova evidente di…”

Con la vittoria sulla Roma, la squadra di Simone Inzaghi è matematicamente in Champions con cinque giornate di anticipo

Con la vittoria contro la Roma, l'Inter è matematicamente in Champions con cinque giornate di anticipo. Su Twitter Fabrizio Biasin commenta così questo dato: "A 5 giornate dalla fine del campionato l'Inter è matematicamente qualificata alla prossima Champions: il fatto che questa cosa, ormai, sia data per scontata, è la prova evidente di quanto sia cresciuto il club nonostante “i cinesi brutti e cattivi”. Piaccia o non piaccia".