Inter-Milan ai quarti? Biasin: “Soluzione migliore per entrambe, ma mi verrebbe un infarto”

"Io credo francamente che, nel caso, mi verrà un infarto. E forse toccherà anche a qualche altro tifoso interista o milanista con le coronarie deboli. E questo, certo, non sarebbe bellissimo per l’infartuato in questione, sia quello vincente e figuriamoci quello perdente. Epperò, va detto, questioni cardiologichea parte, l’Euro-derby è la miglior soluzione per nerazzurri e rossoneri. Badate, stiamo parlando di banalissime probabilità di passare il turno, non di sfottò tra cugini, dominio sulla città o altre amenità".