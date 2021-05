Inter, Biasin: “Stipendi? Tema non prioritario. Prima il finanziamento: la data”

Così il collega sul futuro societario: "La cosa più impellente, a guardar bene, riguarda il famoso finanziamento da 275 milioni"

Tiene banco in casa Inter la questione stipendi, con la squadra che non sarebbe disposta a rinunciare alle due mensilità richieste da Steven Zhang. Fabrizio Biasin fa il punto sulla situazione societaria tra le pagine del Corriere della Sera: "A quanto pare il gruppo squadra non solo al momento non avrebbe accettato la proposta del club di rinunciare a due stipendi, ma avrebbe rispedito al mittente anche l'ipotesi di spalmare quattrini e premi nelle stagioni che verranno.