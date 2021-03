Biasin: “Suning-Inter? Sappiamo solo una cosa. E possiamo stare sereni se…”

Le parole del giornalista a Pressing: "Non è un bel momento, è difficile la comunicazione Cina-Italia: chi dice che sa tutto si inventa le cose"

Marco Astori

Intervenuto in collegamento con Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter, per poi soffermarsi sulla questione legata al futuro societario: "E' bello parlare di Inter già scudettata, ma ci sono ancora tante partite. E' una squadra che sta andando veramente bene, tutto funziona: sono 3-4 partite in cui nessun giocatore esce dal campo sotto la sufficienza. Conte sta facendo un ottimo lavoro. C'erano due difetti in questa squadra: l'esterno sinistro e il terzo centrocampista. Perisic sta facendo un grandissimo lavoro, con l'inserimento di Eriksen ora l'Inter ha sicuramente il centrocampo più forte della Serie A.

Suning? Bisogna ricordare sempre che sono gli stessi che creano pensieri ma che hanno messo i milioni sul piatto per Lukaku e Barella: la squadra è passata dal settimo posto a lottare per lo scudetto. Non è un bel momento, è difficile la comunicazione Cina-Italia: chi dice che sa tutto si inventa le cose. L'unica certezza è la comunicazione della società che dice che regolerà tutti i conti: dobbiamo fidarci. Se chi ha messo centinaia di milioni dice "garantiamo", possiamo stare in qualche maniera sereni.

Arrivano voci, ma di cose vere non c'è niente. Sappiamo solo che non c'è una comunicazione tra Cina e Italia e sappiamo che il Governo ha detto basta col calcio. Si diceva che la Juventus avesse una rosa più profonda: secondo me quella dell'Inter è più completa. La differenza è in panchina: da una parte c'è un esordiente, dall'altra uno dei migliori d'Europa e del mondo. Per me questo della Juventus è un errore grave", ha concluso.