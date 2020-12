Biasin sul Tapiro al Papu: “Storia fuori dal tempo. Aveva rotto le balle già 10 anni fa”

Momento delicato per Papu Gomez. Il capitano dell’Atalanta è entrato in rotta di collisione con Gasperini e pare ormai destinato a dire addio a Bergamo a gennaio. Al giocatore argentino per questo è stato recapitato il Tapiro D’oro da parte di Striscia La Notizia e come vi abbiamo raccontato lui non l’ha presa benissimo.

La consegna del noto premio è stata commentata pure dal giornalista di nota fede interista, Fabrizio Biasin, che ha scritto: “Ora, io non ho idea se sia stato un gesto d’ira sconsiderato da parte del giocatore, ma trovo questa cosa della consegna del tapiro molto fuori dal tempo. Aveva rotto le balle già dieci anni fa“.