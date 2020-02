L’ironia di Biasin: “A Sanremo come a Milano. Uno mi ha urlato…”

Tutto è pronto per il Festival di Sanremo. E anche Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e noto tifoso dell’Inter, è arrivato nella città ligure per assistere dal vivo alla kermesse musicale giunta alla settantesima edizione. Nonostante il caos che aleggia in città non perde il suo sano umorismo nerazzurro e su Twitter racconta la sua mattinata così:

“Sono arrivato da 5 min a Sanremo. Direzione Ariston. Dopo 100 mt. uno ha urlato “interista cartonato!”. Dopo 200 mt. uno ha detto “la Juve rubbba!”. Dopo 300 mt. ho incrociato un sosia di Pavarotti. Praticamente Sanremo è come Milano solo che c’è il sosia di Pavarotti“. Routine per i tifosi nerazzurri. Ovunque si vada.