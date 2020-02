“Lukaku? Non c’è solo il campo, è impressionante come si sia sposato subito con il nerazzurro, in campo e fuori. Conte ha scelto lui”.

Intervenuto a Tiki Taka, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così di Romelu Lukaku, autore di un’altra doppietta contro l’Udinese. Lo stesso Biasin ha parlato anche di derby: “Uno dei più belli? Quello deciso dal gol di Icardi al 92′”.