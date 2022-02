Biasin: “Tottenham? Questi i risultati dopo l’arrivo di Bentancur e Kulusevski”

Così il giornalista sul momento negativo del Tottenham, che perde ancora: "Per il momento scelte quantomeno rivedibili"

"Risultati del Tottenham - che andava come una schiacciasassi - dopo gli inserimenti di Bentancur e Kulusevski: Tottenham-Southampton 2-3 e Tottenham-Wolverhampton 0-2. Per il momento scelte quantomeno rivedibili". Così Fabrizio Biasin, giornalista, dopo la terza sconfitta consecutiva del Tottenham di Antonio Conte, battuto per 2-0 in casa dagli Wolves.