“Brutta Inter, lenta e prevedibile. Per lo scudetto bisogna vincere gli scontri diretti, ma guai a specchiarsi negli scontri “non diretti”. Però… però tutti hanno i loro problemi e 41 punti in un girone sono un buon bottino. Si combatte”. Così Fabrizio Biasin, noto giornalista, in merito alla prestazione dell’Inter di questa sera. I nerazzurri non sono infatti andati oltre lo 0-0 contro l’Udinese alla Dacia Arena.