Dall'Inghilterra è rimbalzata la notizia di un presunto interesse del Manchester United per Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il rendimento di Erik Ten Hag è al di sotto delle attese visto che i Red Devils si ritrovano in tredicesima posizione con soli 7 punti in 6 partite, con un distacco già importante dalle prime (Liverpool a 15, City e Arsenal a 14 e Chelsea a 13).

"Simone Inzaghi tra i candidati per prendere il posto di Ten Hag sulla panchina del Manchester United. È l’indiscrezione che, nelle ultime ore, stanno riportando diversi tabloid inglesi, sull’onda di un inizio di stagione assai deludente per i Red Devils. L’orizzonte temporale, comunque, sarebbe quello della prossima stagione: al momento, infatti, non sarebbero previsti cambi in corsa. D’altra parte, qualora non ci fosse un’inversione di rotta (0-3 contro il Tottenham nell’ultimo turno di Premier), nulla si può escludere", si legge sul Corriere dello Sport.