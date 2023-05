Biasin: “L’Inter ha mostrato consapevolezza della propria forza. La cosa incredibile…”

Intervenuto negli studi di Pressing dopo le partite del mercoledì di campionato, Fabrizio Biasin ha commentato così la grande vittoria dell'Inter di Inzaghi a Verona per 6-0:

"L'Inter ora è al top della condizione e questa è una cosa abbastanza incredibile, dopo 9 partite giocate ad aprile. Avere questo livello di forma significa aver gestito bene le forze e avere una rosa forte con tanti giocatori intercambiabili. Complimenti a questa squadra, che ci ha fatto vedere di aver trovato quella consapevolezza che fino a un mese fa non aveva. L'Inter queste partite le ha sempre giocate, solo che prima non segnava e contro il Verona invece lo ha fatto in tutti i modi".