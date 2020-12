Biasin: “Inter, la vittoria di culo non è vietata dal regolamento. E non ci si vergogni perché…”

Compattezza, sofferenza e un pizzico di fortuna. Che non guasta mai. La ricetta che ha permesso all’Inter di Conte di vincere contro un avversario forte come il Napoli è presto detta. E sono queste le partite che possono decidere un campionato. La pensa così anche Fabrizio Biasin, che su Twitter ha scritto:

“Ieri è arrivata quella cosa che 1) non è vietata dal regolamento e 2) da sempre certifica se una squadra può ambire al titolo: LA VITTORIA DI CULO. E non bisogna vergognarsi perché, ricordiamolo, senza culo – nel calcio e nella vita – non si va da nessuna parte“.