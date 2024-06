"C’è un po’ di Italia in questa Inter. E lo sciocco gioco di parole non serve solo a raccontare le belle e brutte cose viste qua e là nel corso di Italia-Albania (e pensiamo alla sciocchezzuola combinata da Dimarco al primissimo minuto, ma pure alla capocciata di Bastoni e, perché no, alla rasoiata di Barella) ma anche per entrare nella testa di Spalletti, allenatore mica scemo".