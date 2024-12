Ha fatto discutere la reazione di Dusan Vlahovic nel corso di Monza-Juve. Sostituito da Thiago Motta, l'attaccante ha reagito con un certo nervosismo in panchina. Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Fabrizio Biasin ha commentato la reazione dell'attaccante e ha risposto a chi lo paragona a Icardi. "Mauro in realtà non aveva questo tipo di atteggiamento, quando aveva la fascia di capitano cercava sempre di tirare su i suoi compagni di squadra".

"Vlahovic mi sembra sempre un po' distante dal suo allenatore. La verità è che non è l'attaccante preferito di Thiago Motta. Il proiblema è sempre il solito ed è legato al rinnovo del contratto. Probabilmente non rinnoverà e bisogna trovare una soluzione da questo punto di vista. Bisogna arrivare alla fine della stagione con le idee un po' più chiare. Fino a quel momento vedremo sempre un Vlahovic che segna ed è contento, non segna e fa cose come quella col Monza".