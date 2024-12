[...] Nico Paz, come raccontiamo da giorni, è un giocatore che i dirigenti di Viale della Liberazione hanno messo nel mirino per la prossima estate. Un'operazione ovviamente non semplice per svariati motivi, riassumibili però così: il giocatore piace a mezza Europa, non solo all'Inter; il Real Madrid potrà riacquistarlo per 12 milioni e non è ancora chiaro cosa deciderà per il suo futuro.