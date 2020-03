Biasin: “Persi 7 giorni per eccesso di narcisismo. Zhang incazzato ma Inter-Samp…”

Il giornalista Fabrizio Biasin, sulle colonne di Libero, analizza così la decisione della Figc di far disputare le partite di Serie A a porte chiuse per un mese:

“Quella che settimana fa sarebbe stata la “scelta giusta”, ieri è diventata la “scelta obbligata”. Abbiamo buttato via una settimana e lo abbiamo fatto per eccesso di narcisismo.Venerdì scorso avevamo deciso di giocare a porte chiuse, poi il presidente della Lega Serie A Dal Pino ha optato per il rinvio di cinque partite (diventate sei), pare per “difendere il prodotto” ed evitare che Juve-Inter si giocasse senza pubblico. Nel frattempo la situazione si è complicata, l’ipotesi di partite aperte al pubblico è giustamente andata a farsi benedire, gli slot per recuperare i match si sono azzerati, il presidente dell’Inter Steven Zhang si è incazzato come una biscia e, sì, di sicuro nel suo intervento-social ha sbagliato nella forma, ma assai meno nella sostanza. E infatti da ora in avanti si giocherà a porte chiuse. Signori, abbiamo buttato via un’infinità di tempo prezioso, diciamolo pure”.

INTER-SAMP E COPPA ITALIA

“Resta da capire quando verranno recuperate le semifinali di Coppa Italia, oltre alla “mitica” Inter-Samp, partita attualmente senza data, a meno che i nerazzurri escano dall’Europa League, soluzione che “salverebbe”la Lega Calcio (capite l’assurdo della faccenda?). Ma evitiamo le polemiche perché allo stato delle cose conta solo salvare il salvabile, sempre che il maledetto virus non decida di insinuarsi all’interno di un qualsivoglia spogliatoio, in quel caso potemmo serenamente pensare alla vacanze anticipate, anche se al momento nel mondo non ci vuole nessuno e, quindi, capite bene che è tutto decisamente frustrante”.