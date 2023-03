Biasotti: “Samp? Sono rassegnato anche se con Stankovic giochiamo meglio”

Intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, Sandro Biasotti , ex governatore della Regione Liguria ed ex parlamentare, ha parlato così delle possibilità di salvezza della Sampdoria: «Sono un po' rassegnato anche se con Stankovic , soprattutto di recente, giochiamo meglio.

Prima eravamo inguardabili, mentre pure con la Lazio fino all'80' ce la giocavamo alla pari. La speranza non muore mai, penso alla Salernitana dell'anno scorso che iniziò la rimonta battendoci. Ci serve un miracolo, ma soffriamo e speriamo. E per salvare il club credo che arriverà una soluzione prima della fine della stagione e se anche andassimo in B ricostruire poi potrebbe persino essere più facile».