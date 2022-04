‘Thank You Marcelo’, tifosi Leeds comprano pagina per Bielsa: “Hai trasformato…”

Il tecnico è stato esonerato dal Leeds a febbraio, ma è rimasto nel cuore dei tifosi della squadra che 'El Loco' ha riportato in Premier League

Marcelo Bielsa è stato esonerato dal Leeds a febbraio, ma è rimasto nel cuore dei tifosi della squadra che 'El Loco' ha riportato in Premier League, dopo anni di anonimato in Championship. Così ora per ringraziarlo di quanto ha fatto per loro, un gruppo di supporter del Leeds ha comprato una pagina di pubblicità di 'La Capital', il principale quotidiano di Rosario, città di cui è originario Bielsa, per farci stampare un lungo messaggio all'ex allenatore della loro squadra, contenente sentimenti che vanno al di là del calcio.

Così, sotto a una vistosa scritta in nero 'Thank You Marcelo', queste persone scrivono così: "ci siamo fermati sotto il sole di agosto del 2018, ipnotizzati da un calcio che non pensavamo fosse possibile, e abbiamo di nuovo provato qualcosa. Ci hai ricordato che il calcio può essere bello e che una squadra può essere più forte della somma delle sue individualità. E ci hai dato molto di più del calcio. Ci hai guidato attraverso una pandemia e ci hai riuniti quando eravamo tutti dispersi. Ci hai mostrato che l'integrità e la decenza contano, nel bene e nel male. Hai accettato le nostre paure e hai trasformato la nostra disperazione in speranza, i nostri calciatori in eroi. Ci hai restituito il nostro orgoglio, ci hai dato gioia e creato ricordi preziosi che dureranno per tutta la vita. E' stato bello, Marcelo, e sempre lo sarà".