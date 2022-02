UFFICIALE – Leeds, esonerato Bielsa. Radrizzani: “La decisione più difficile”

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club, il Leeds ha annunciato l'esonero di Marcelo Bielsa

"Il Leeds United informa che il club ha deciso di esonerare l'attuale tecnico Marcelo Bielsa. Questa stagione è subito stata difficile e la squadra ha ottenuto solo cinque vittorie. Il presidente Radrizzani ha parlato così: "Questa è stata la decisione più difficile che abbia preso da quando sono al Leeds. Abbiamo avuto tre stagioni incredibili e ci sono stati grandi momenti a Elland Road. Ha cambiato la cultura del club e portato mentalità vincente a tutti. Devo fare però gli interessi del club e credo che un cambio sia necessario per provare a rimanere in Premier League. I recenti risultati e le prestazioni non sono state al pari delle nostre aspettative".