Inter-Ranocchia, addio a fine stagione: il messaggio di Marotta. D’Ambrosio…

Dopo undici anni le strade del club nerazzurro e del difensore potrebbero separarsi

Dopo undici anni le strade di Andrea Ranocchia e dell'Inter potrebbero separarsi. Il difensore è in scadenza di contratto e il club nerazzurro non sembra intenzionato a esercitare l’opzione unilaterale per il rinnovo del difensore. Secondo quanto riporta Calciomercato, i nerazzurri hanno già comunicato all’agente di Ranocchia che, al di là di clamorosi ripensamenti, "il club nerazzurro non eserciterà l’opzione unilaterale per il rinnovo contrattuale di un’altra stagione per il difensore".