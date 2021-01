Bild: “Allegri al Chelsea? Non è sulla lista di Abramovich. Il club proverà a…”

Non c’è sulla lista di Roman Abramovich Massimiliano Allegri per sostituire Frank Lampard. Il Chelsea, infatti, nonostante il mercato faraonico, è in crisi di risultati ed è possibile un cambio in panchina, anche se la volontà del club, riporta la Bild, è quella di arrivare a fine stagione con l’allenatore inglese. Tra i papabili per sostituirlo, però, in caso di mancata reazione in Premier League, c’è Thomas Tuchel, esonerato dal PSG e in cima alla lista dei Blues, e Ralf Rangnick più defilato.