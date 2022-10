Bilek: “Inter, qualità impressionante. Auguro loro di arrivare lontano”

Michal Bilek, allenatore del Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Inter

Marco Astori

Michal Bilek, allenatore del Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Inter. Le sue dichiarazioni raccolte da FcInter1908: "All'inizio abbiamo cercato di mantenere la partita con 0 gol, poi non siamo riusciti a fermare quei due attacchi: è stato un peccato, fino a quel momento abbiamo giocato bene. Nel secondo tempo si è visto che l'Inter aveva una forza immensa: l'Inter è una squadra di alta qualità.

Parleremo degli errori, impareremo la lezione: però la qualità dell'Inter e del loro gioco è veramente una cosa impressionante. Purtroppo dopo il primo gol si sono calmati e noi non siamo stati capaci a contrastare i loro attacchi: i primi due gol sono stati decisivi. Analizzeremo gli errori però la qualità loro era molto alta. Lo sapevamo che fossero veramente difficili da affrontare e che fosse difficile fare un punto: continueremo nelle prossime partite a giocare come sappiamo.

Credo che l'Inter abbia dimostrato la sua qualità in ogni partite: hanno battuto il Barcellona, vuol dire tanto. E' una squadra di un altro livello rispetto a noi, non so dove possono arrivare ma il loro potenziale è enorme: auguro loro che vadano molto lontano. Dzeko? Ha confermato le sue qualità, non fa solo gol ma anche nei passaggi è bravissimo, non perde mai palla, cambia gioco. E' un giocatore di qualità e molto tranquillo, è difficile contrastarlo.

L'Inter sa giocare molto veloce senza perdere palla, hanno una forza offensiva importantissima, la velocità della partita è stata incredibile: tutte le squadre del girone giocano così bene. Bassey ha giocato perché volevamo far riposare altri giocatori, è un giocatore di contropiede: grazie a lui potevamo salire veloce. Purtroppo ad inizio partita ha avuto un compagno libero, è un'occasione non sfruttata. Abbiamo avuto qualche occasione, però i nostri giocatori hanno fatto quello che potevano, cercavamo di fare il nostro meglio. Il risultato purtroppo è terribile, però non è una vergogna perché giochiamo la Champions: siamo soddisfatti di partecipare e siamo felici di aver passato i preliminari. Per noi è una cosa grande, siamo felici di poterla giocare, anche sapendo che subiremo tanti gol".