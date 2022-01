Bini: “Handanovic, critiche eccessive. Dybala? L’Inter fa bene ad interessarsi”

Le parole dell'ex Inter: "Ci aspetta un mese e mezzo difficile e bisogna cercare di restare lì perchè qualche punto rischi di perderlo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Graziano Bini , ex calciatore, ha parlato così del pareggio di ieri tra Atalanta e Inter: "E' stata una bella partita quella di ieri, potevano vincere entrambe le squadre e credo che tutto sommato alla fine il pareggio sia stato giusto".

"Ieri sì ma anche chi ha sbagliato i gol. Dzeko non dico che abbia fallito reti ma due sì. Ma del resto ne ha sbagliati anche l'Atalanta".

Dzeko a volte non è un... killer

"Per come si muove è un giocatore molto intelligente, però adesso fa fatica a far gol. Il suo aiuto alla squadra comunque c'è sempre".