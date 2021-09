Fiorentina, Biraghi: “Contro squadre come l’Inter bisogna concretizzare di più”

Cristiano Biraghi, ex Inter e oggi capitano della Fiorentina, ha parlato della gara del Franchi, persa dalla viola per 3-1 contro l'Inter

Una partita come al solito speciale, questa volta dal risvolto amaro. Cristiano Biraghi, ex Inter e oggi capitano della Fiorentina, ha parlato della gara del Franchi, persa dalla squadra di Italiano per 3-1 contro i nerazzurri:

"Il mister chiede il coinvolgimento di tutti, giochiamo più palloni. A volte vuole i terzini dentro al campo quasi a fare i centrocampisti. Bisogna cercare di fare meglio, ma è bello sentirsi più coinvolti nel gioco. Italiano già da subito ha messo in chiaro i suoi punti di vista, dandoci la carica giusta. Siamo stati bravi, si è creato un bel rapporto. Ci eravamo stancati di prendere schiaffi, ora dobbiamo lavorare. Per esempio, chiudere un primo tempo così contro una squadra come l'Inter non basta, perché poi non riesci a portare a casa il risultato".