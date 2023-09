Biraghi: “Inter la squadra più forte d’Italia. Noi eravamo al limite delle forze”

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Inter: "Abbiamo giocato in un campo molto difficile: sono la squadra più forte d'Italia e se non sei al 110% rischi di fare queste sconfitte. Arrivavamo da una partita in cui abbiamo speso tantissimo giovedì, finché siamo riusciti abbiamo retto e poi ci siamo un po' mollati. Spero che questa sconfitta ci porterà qualcosa.