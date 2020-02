Inter, Biraghi: “Sconfitta immeritata, ma è tutto aperto. Handa? Tranquilli anche con Padelli”

Ai microfoni di Rai Sport dopo Inter-Napoli, Cristiano Biraghi ha ribadito quanto dichiarato da Antonio Conte. L’Inter non ha demeritato e ha subito il tatticismo del Napoli. Serve migliorare contro squadre chiuse che non lasciano spazi. Ecco l’analisi del laterale nerazzurro:

“Il derby è una partita che fa spendere più energie mentali. Abbiamo dovuto rimontare nella ripresa. Stasera abbiamo fatto una buona partita e non meritavamo di perdere. Ma siamo solo a metà della battaglia. Ci sono state tante partite in cui le squadre si chiudevano e abbiamo vinto. Stasera è andata così, il Napoli si è difeso bene. Ma sappiamo che è ancora tutto aperto. A Napoli in campionato abbiamo vinto 3-1 e possiamo passare il turno. Handanovic? Abbiamo fiducia in tutti i giocatori del gruppo. Abbiamo fiducia in Daniele, che ha fatto una grande partita a Udine. Siamo tranquilli anche con lui. Sappiamo tutti quanto è forte Samir, è il portiere titolare e il nostro capitano. Oggi potevo assistere di più i giocatori d’attacco con qualche palla in più. Analizzerò tutto con il mister. Quando gli avversari si chiudono così è difficile trovare spazi o mettere palle buone, ma dobbiamo migliorare in questo perché lo fanno tante squadre“.

(Fonte: Rai Sport)