Biraghi: “Avevamo provato sulla nostra pelle ribaltoni che fanno male, stasera bravi noi a…”

Cristiano Biraghi ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Spal: “Sapevamo che non era facile anche se sapevamo che la Spal aveva problemi. Era l’ultima spiaggia per loro, non sai mai come affrontano queste partite. Siamo stati bravi noi a indirizzarla. Nelle ultime partite il problema era che non riuscivamo a gestire la partita. Sul 2 e 3-0 era importante tenere alta la concentrazione. Avevamo provato sulla nostra pelle cosa voleva dire ricevere ribaltoni che poi fanno male. Terzo gol tutti senza pubblico? Mi dispiace purtroppo è così, speriamo di tenerne uno per quanto ci saranno anche i tifosi. Sappiamo che domenica c’è una partita importante, contro una squadra forte. Siamo l’Inter, siamo consapevoli di quello che sappiamo fare, vogliamo vincere”.

(Inter TV)