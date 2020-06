Biraghi: “Voltare pagina subito, una grande squadra lo fa. Sappiamo che è un problema che…”

Cristiano Biraghi a Inter TV: “Ero contento per il gol perché avevamo ripreso la partita iniziata con qualche difficoltà,. Volevamo i tre punti e quello è stato il gol che ci ha portato in vantaggio. Purtroppo è andata così e siamo molto rammaricati. Quando sei l’Inter e sei una grande squadra devi voltare pagina subito. Vai in vantaggio per due volte e sei ad un passo dalla vittoria è importante da domani cambiare pagina e pensare alla trasferta di Parma. Da quando abbiamo iniziato dopo il Covid siamo stati noi padroni del campo e noi quelli che hanno buttato via le occasioni. Sappiamo che questo è un problema, è successo anche a Napoli. E’ un peccato non riuscire a vincere, diamo tutto e creiamo le basi per vincerle. E ti vedi sfumare i tre punti per degli errori nostri. Sappiamo che è uno degli step da fare se vogliamo puntare in alto”.

(Inter TV)