Birindelli: “Derby d’Italia in finale, ecco cosa penso. Calciopoli? Ancora oggi…”

Nel corso del programma 1 Football Club in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex giocatore della Juventus Alessandro Birindelli per parlare della finale di Coppa Italia tra Inter -Juventus. "Ieri ho visto una bella partita. Due squadre che, inizialmente, si sono un po’ studiate poi la Juve è uscita dal guscio andando a mettere pressione all’avversario. Ho visto una squadra tonica e brillante per il rush finale di stagione. Ora c’è il Derby d’Italia in finale e credo che la Juventus abbia grande voglia di portare a casa un titolo".

"Come hai vissuto Calciopoli e quello scudetto revocato? Ti dico: il processo è stato così lungo e logorante che, ancora oggi, non ho capito come sia finito (ride, ndr). Si è parlato di scandalo etc, poi tutto è sembrato affievolirsi. Il direttore (Moggi, ndr) è quello che è stato più colpito, anche umanamente. So quanto lavorava perchè quella squadra restasse al top. Noi quello scudetto ce lo sentiamo nostro perchè sappiamo quanto lavorammo per conquistarlo sul campo".