Birindelli: “In Supercoppa ho visto un’Inter superiore alla Juve. Conte e Inzaghi…”

L'ex giocatore è tornato sulla vittoria dell'Inter in Supercoppa contro la Juve

Intervistato da juventusnews24, Alessandro Birindelli è tornato sulla vittoria dell'Inter in Supercoppa contro la Juve. Questo il commento dell'ex giocatore: "In Supercoppa ho visto un’Inter superiore alla Juve e questo si notava già dalle prime fasi di gioco. Anche nell’atteggiamento la squadra di Allegri è stata molto bassa, sapendo che di fronte aveva un avversario più forte, con più esperienza per un gruppo che viene da ormai tre anni di lavoro insieme, prima con Conte e ora con Inzaghi. I bianconeri sono in via di ricostruzione, ci sono tanti punti interrogativi e tante conferme che ancora vanno ricercate".