Il giornalista Giuseppe Bisantis è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare alcuni argomenti relativi alla Nazionale, partendo dalle preconvocazioni di Spalletti: “Qualche sorpresa c’è. La convocazione di Fagioli, penso sia un modo di dare fiducia al ragazzo. Non credo che entrerà nei 26. Posso capire la frustrazione di Locatelli. Arrivo a capire la scelta di Spalletti per il ragazzo che è il futuro del calcio italiano. Non mi stupiscono le non convocazioni di Belotti e Immobile. Vedo che c’è qualcuno del suo Napoli ma mi ha stupito l’esclusione di Politano”.

“È uno degli insostituibili. Barella è il miglior centrocampista italiano. Bisogna capire anche Frattesi perché non ha giocato moltissimo all’Inter. Per il gioco dell’allenatore, però, può essere molto importante. Jorginho da regista può far girare la squadra in attesa di Tonali, che rientrerà dopo la giusta squalifica. I problemi, come si sa, sono davanti. Tutto dipenderà da Scamacca. In questo momento non abbiamo giocatori come lui. Lui è quello che può fare reparto da solo. Penso che sia molto in vantaggio anche rispetto a Retegui”.