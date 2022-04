Biscardi: “Derby? Secondo me potrebbe avere dei riflessi anche in campionato”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista e conduttore Maurizio Biscardi ha parlato del derby di questa sera tra Inter e Milan

"Secondo me il derby può avere dei riflessi sul campionato. Da un punto di vista psicologico influenzerà sia Milan che Inter. Naturalmente chi vince avrà una grande spinta. Entrambe hanno avuto una grande annata faticosa. Infatti entrambe non hanno una grande condizione in questo momento. Chi vince perciò dovrà aggiungere alle partite finali un turno infrasettimanale, che aggiungerà fatiche. naturalmente, però, vincere aiuta a vincere quindi stasera è importante vincere".

"Io se fossi in Pioli all’inizio cercherei di fare gol. Insomma partirei con grande foga e in attacco. Essendoci ancora il gol diciamo, 'doppio' fuori casa, segnare subito per il Milan indirizzerebbe in maniera concreta la partita".