Biscardi: “Inter, se perdi con la Juve sei fuori. Dybala? Penso allora che venderanno…”

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Maurizio Biscardi ha fatto il punto sull'Inter in vista della sfida contro la Juventus

"Vedrei se è meglio Dybala-Scamacca piuttosto che Sanchez-Lautaro. Io non posso ipotizzare che vende Lautaro e prende Dybala. Così dovresti rivedere tutto l'attacco, ossia anche Sanchez e Correa. Se fa solo questa operazione, si impoverisce. Dzeko avrebbe un anno in più, Correa non si capisce cosa sia e poi Sanchez che gioca poco. Non ritengo possibile che succederà mai una operazione del genere".