In Germania – Il Camerun vuole reclutare Bisseck. Lui pensa all’Inter

"Al momento le sue attenzioni sono tutte sull'Inter. È il decimo tedesco nella storia del club nerazzurro. Tra i suoi illustri predecessori figurano Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann e Karl-Heinz Rummenigge. A Milano Bisseck vuole diventare un fuoriclasse. A inizio novembre l'acquisto estivo dei nerazzurri ha festeggiato il suo debutto da titolare in Champions League. Il 23enne difensore centrale ha collezionato finora quattro presenze in Serie A. Il “colosso del Colonia” ha giocato contro l'Udinese per la prima volta 90 minuti nello scorso week-end. I suoi principali punti di forza includono la sua struttura di gioco da ambidestro, il suo ritmo e il suo gioco di testa. Simone Inzaghi lo utilizza in modo variabile nei tre di difesa o nella posizione di ala più offensiva. Nel club di prima divisione danese Aarhus GF era noto per la sua capacità di segnare gol e per le sue caratteristiche di gioco", si legge nell'articolo di Skysport versione tedesca.