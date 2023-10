Bisseck: “Il Colonia non ha creduto in me, ma resto tifoso. Il trasferimento all’Inter…”

Yann Bisseck , difensore tedesco approdato questa estate all'Inter, ha parlato del suo rapporto con il Colonia, club che l'ha cresciuto. Queste le sue parole rilasciate a GeissBlog : "L'ultima volta che ho avuto contatti con il Colonia? Quando ero in prestito in Olanda, nel 2019/20. Non mi hanno quasi parlato. Anche durante i miei prestiti non ho ricevuto molto aiuto, ho fatto tutto da solo. Anche prima dei tanti infortuni e dei prestiti falliti, non mi sentivo desiderato. Io, come altri giovani, avrei voluto che la gente si interessasse di più a noi. Se i responsabili avessero pensato che non avevo le qualità necessarie, avrebbero potuto dirmelo prima. Fondamentalmente, semplicemente non mi sentivo davvero il benvenuto. Ma questo ormai appartiene al passato".

"In una stagione in cui abbiamo ottenuto solo tre punti dopo dodici partite, quando ho esordito, l'ho capito perfettamente e non ho detto niente. Ma poi siamo retrocessi, ho firmato il primo contratto da professionista e, da giocatore delle giovanili, pensavo che ora sarei stato parte del processo di ricostruzione in seconda divisione. Poi siamo stati portati al campo di addestramento, ma nella prima settimana di allenamento il tecnico Beginning ci ha detto che potevamo allenarci, ma che non aveva intenzione di farci giocare. Poi mi sono chiesto perché ho firmato questo contratto. Ho imparato da quello. Bisogna parlare sempre con l'allenatore, non solo con i responsabili. Ho imparato questa lezione allora. Ma per fortuna tutto è andato bene per me, quindi non porto rancore".