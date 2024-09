Non solo Carlos Augusto e Stefan de Vrij dunque, c'è anche il baby difensore nerazzurro in questa categoria. Ecco il consiglio di SOS Fanta per l'asta: "Un jolly dell'Inter è Bisseck. 2 gol e 1 assist in 11 partite a voto, quest'anno possono però aumentare le presenze da vice Pavard sul centro-destra. Se siete coperti in difesa può essere un ottimo acquisto perché è da bonus", si legge.