Il club nerazzurro lavora alle cessioni dei giocatori che non resteranno a disposizione del tecnico nerazzurro. Ancora nessuna offerta per l'argentino

L'Inter è al lavoro per piazzare i giocatori in esubero nella rosa di Inzaghi. Fontanarosasembra destinato alla Reggiana: approderà al club emiliano in prestito dopo l'esperienza nella scorsa stagione al Cosenza. Filip Stankovic andrà invece al Venezia. La formula: "in prestito con opzione di riscatto in favore dei lagunari (col 50% del cartellino che tuttavia resterebbe comunque ai nerazzurri)", come riporta TuttoSport.